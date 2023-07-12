Молдова почала кроки для денонсації трьох угод в рамках СНД

Уряд Молдови зробив кроки до денонсації трьох угод, до яких Молдова приєдналася як країна-учасниця Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

На засіданні у середу 12 липня уряд Молдови ухвалив три проєкти закону щодо денонсації угод.

Перший стосується угоди про підтримку та розвитку малого бізнесу у державах-учасницях СНД від 1997 року, другий – угоди про співпрацю щодо формування єдиного освітнього простору від 1997 року, третій – угоди про пільгове постачання прикордонним військам спецтехніки та інших матеріальних засобів від 1994 року.

Нагадаємо, у лютому очільник МЗС Ніку Попеску оголосив, що Молдова починає процес виходу з десятків угод СНД.

У травні Молдова денонсувала угоди про обмін інформацією у питанні охорони зовнішніх кордонів та про спільні умови постачання товарів між організаціями держав СНД.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив про наміри вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД.

Соцопитування свідчать, що половина громадян Молдови проти виходу з СНД і 60% – проти вступу в НАТО.