Молдова начала шаги для денонсации трех соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдовы предприняло шаги к денонсации трех соглашений, к которым Молдова присоединилась как страна-участница Содружества независимых государств.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

На заседании в среду 12 июля правительство Молдовы приняло три проекта закона о денонсации соглашений.

Первый касается соглашения о поддержке и развитии малого бизнеса в государствах-участниках СНГ от 1997 года, второй – соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства от 1997 года, третий – соглашения о льготных поставках пограничным войскам спецтехники и других материальных средств от 1994 года.

Напомним, в феврале глава МИД Нику Попеску объявил, что Молдова начинает процесс выхода из десятков соглашений СНГ.

В мае Молдова денонсировала соглашения об обмене информацией в вопросе охраны внешних границ и о совместных условиях поставки товаров между организациями государств СНГ.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу объявил о намерениях выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Соцопросы свидетельствуют, что половина граждан Молдовы против выхода из СНГ и 60% – против вступления в НАТО.