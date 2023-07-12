Великобритания и Эстония углубят оборонное сотрудничество

Великобритания и Эстония подписали совместное заявление о дальнейшем углублении военного сотрудничества между странами.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Совместное заявление подписали министры обороны Бен Уоллес и его эстонский коллега Ханно Певкур.

Министры напоминают, что Великобритания и Эстония очень тесно сотрудничали после прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде, результатом чего стало большее британское присутствие и высокая готовность отражать потенциальную агрессию против Эстонии.

В дальнейшем страны продолжат сотрудничать для усиления сдерживания и развития передовых оборонительных рубежей в Эстонии с привлечением возглавляемой Британией eFP Battlegroup, которую при необходимости могут быстро усилить еще одной специальной британской бригадой, которая дислоцируется на территории Соединенного Королевства.

"Британия будет регулярно отрабатывать переброску сил до уровня бригады для усиления обороны Эстонии в соответствии с региональными оборонными планами НАТО, а Эстония будет предоставлять соответствующую инфраструктуру для постоянного присутствия британских военных и увеличения потенциала. Эстония и Великобритания обязуются поддерживать свои силы в надлежащем уровне готовности, как требуют региональные оборонные планы НАТО, и исследуют варианты дальнейшего предварительного развертывания вооружения и боеприпасов, как требуется, чтобы сделать это возможным", – отмечается в заявлении.

Британскую бригаду планируют полностью интегрировать в план национальной обороны Эстонии.

Эстония продолжит развитие эстонской дивизии и в дальнейшем предоставит штабу дивизии статус военного органа НАТО со статусом международного штаба. Великобритания предоставит дополнительных офицеров из выделенной бригады для того, чтобы поддерживать эстонскую дивизию во время War Fighter Program в феврале 2024 года, а после того страны исследуют другие возможности вместе развивать дивизию.

Напомним, во вторник 11 июля во время саммита НАТО страны Балтии решили предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве, а также договорились увеличить расходы на оборону.

НАТО по итогам обсуждений одобрил оборонные планы, предусматривающие развертывание 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности. Также лидеры одобрили новый план действий для наращивания оборонного производства, а также обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.