Президент Литви закликав утриматися від критики різких заяв Зеленського
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що партнерам варто утриматися від критики президента України Володимира Зеленського, який напередодні висловив невдоволення дискусіями про потенційний шлях до членства України в НАТО.
Про це Науседа сказав журналістам на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
За його словами, причиною різких заяв Зеленського на адресу НАТО стало те, що в його країні триває війна.
"Ми повинні утримуватися від реакції на заяви президента, чия країна веде війну", – зазначив Науседа.
Він також додав, що Україні все ще потрібно впроваджувати реформи, які також необхідні для членства в ЄС.
Нагадаємо, напередодні Зеленський жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.
Водночас сьогодні на спільній пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом український президент змінив думку і заявив про важливість визнання самітом НАТО відсутності вимоги виконувати План дій щодо членства.
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