Президент Литвы призвал воздержаться от критики резких заявлений Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что партнерам стоит воздержаться от критики президента Украины Владимира Зеленского, который накануне выразил недовольство дискуссиями о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

Об этом Науседа сказал журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, причиной резких заявлений Зеленского в адрес НАТО стало то, что в его стране идет война.

"Мы должны воздерживаться от реакции на заявления президента, чья страна ведет войну", – отметил Науседа.

Он также добавил, что Украине все еще нужно внедрять реформы, которые также необходимы для членства в ЕС.

Напомним, накануне Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

В то же время сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

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