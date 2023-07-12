"Наступна зупинка – Вашингтон": глава МЗС Литви пояснив, чому рішення саміту по Україні має спрацювати

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс вважає, що обіцянки НАТО про членство України у рішенні рішення саміту у Вільнюсі мають спрацювати попри те, що вони подібні до рішення Бухареста-2008.

Про це він заявив на експертному форумі на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ландсбергіс вважає, що попри поширену критику Бухарестського саміту, його рішення було добрим.

"В Бухаресті насправді була сильна заява – що Україна і Грузія будуть державами НАТО. Тож проблема була не в змісті того рішення, а в тому, що ми тоді так і не повернулися до його виконання. Ми повернулися до нього лише після трьох вторгнень", – заявив міністр.

Він запевнив, що зараз ситуація радикально відмінна від 2008 року, коли чимало держав вважали, що насправді Україна не дійде до членства. "Натомість зараз на саміті не було жодної людини в кімнаті, яка би казала, що Україна не має бути членом НАТО", – пояснив він.

Ландсбергіс вважає, що Альянс "не витратить зайвий рік, місяць чи навіть день" затримуючи вступ України.

"Тому Вільнюський саміт – це не остання зупинка. Наступна зупинка – Вашингтон. І у нас рік, щоби зробити все, щоби зробити Вашингтон більш історичним, ніж Вільнюс", – заявив він.

Як повідомляла Європейська правда, у середу після переговорів Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України.

Президент України також пояснив, якими бачить умови вступу України до НАТО.