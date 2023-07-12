Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что обещания НАТО о членстве Украины в решении решения саммита в Вильнюсе должны сработать, несмотря на то, что они подобны решению Бухареста-2008.

Об этом он заявил на экспертном форуме на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ландсбергис считает, что несмотря на распространенную критику Бухарестского саммита, его решение было хорошим.

"В Бухаресте на самом деле было сильное заявление – что Украина и Грузия будут государствами НАТО. Поэтому проблема была не в содержании того решения, а в том, что мы тогда так и не вернулись к его выполнению. Мы вернулись к нему только после трех вторжений", – заявил министр.

Он заверил, что сейчас ситуация радикально отличается от 2008 года, когда многие государства считали, что на самом деле Украина не дойдет до членства. "Зато сейчас на саммите не было ни одного человека в комнате, который бы говорил, что Украина не должна быть членом НАТО", – пояснил он.

Ландсбергис считает, что Альянс "не потратит лишний год, месяц или даже день" задерживая вступление Украины.

"Поэтому Вильнюсский саммит – это не последняя остановка. Следующая остановка – Вашингтон. И у нас год, чтобы сделать все, чтобы сделать Вашингтон более историческим, чем Вильнюс", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", в среду после переговоров Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО в отношении Украины.

Президент Украины также пояснил, какими видит условия вступления Украины в НАТО.