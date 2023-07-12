Уряд Німеччини у четвер, 13 липня, ухвалить давно обіцяну стратегію щодо Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в уряді ФРН.

Зазначається, що в стратегії будуть зміни, що стосуються перевірки інвестицій німецьких компаній, які ведуть бізнес у Китаї, з метою захистити отримання Пекіном чутливих технологій та ноу-хау.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово наголошував на важливості поступово зменшити залежність від цієї азійської країни, не залишаючи китайський ринок.

Повідомлялося, що уряд Нідерландів оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання на тлі тиску США, які вимагають обмежити продаж високотехнологічних компонентів до Китаю.

Раніше уряд Нідерландів підтвердив, що запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.

За інформацією Politico, США й Нідерланди досягли угоди про запровадження нових обмежень на експорт передових технологій виробництва мікросхем до Китаю наприкінці січня, але до певного часу голландський уряд не коментував її публічно.

Угода, до якої також долучилася Японія, стосується лише трьох країн, в яких розташовані виробники сучасних машин для друку мікрочипів. Це ініціатива США, спрямована на те, щоб припинити постачання найсучасніших чипів до Китаю.