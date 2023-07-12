Правительство Германии в четверг, 13 июля, примет давно обещанную стратегию в отношении Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве ФРГ.

Отмечается, что в стратегии будут изменения, касающиеся проверки инвестиций немецких компаний, которые ведут бизнес в Китае, с целью защитить получение Пекином чувствительных технологий и ноу-хау.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал важность постепенно уменьшить зависимость от этой азиатской страны, не оставляя китайский рынок.

Сообщалось, что правительство Нидерландов объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования на фоне давления США, которые требуют ограничить продажу высокотехнологичных компонентов в Китай.

Ранее правительство Нидерландов подтвердило, что введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.

По информации Politico, США и Нидерланды достигли соглашения о введении новых ограничений на экспорт передовых технологий производства микросхем в Китай в конце января, но до поры до времени голландское правительство не комментировало его публично.

Соглашение, к которому также присоединилась Япония, касается только трех стран, в которых расположены производители современных машин для печати микрочипов. Это инициатива США, направленная на то, чтобы прекратить поставки современных чипов в Китай.