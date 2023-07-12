Прем'єр Люксембургу прилетів на саміт НАТО на літаку Depeche Mode

Делегація Люксембургу прилетіла на саміт НАТО до Вільнюса літаком, який нещодавно використовував гурт Depeche Mode під час свого світового турне.

На це звернув увагу журналіст агентства AP Філіп Краутер, пише "Європейська правда".

Краутер помітив, що коли прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, міністр закордонних справ Жан Ассельборн і міністр оборони Франсуа Бауш виходили з літака у Вільнюсі, на борту судна був зображений великий червоний череп з 4 літерами під ним DM – MM, що означають Depeche Mode та Memento Mori, назву нового альбому гурту.

"Виявляється, вони зафрахтували літак, яким також користується гурт Depeche Mode під час туру", – пояснив журналіст.

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.



It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q — Philip Crowther (@PhilipinDC) July 11, 2023

Як пояснює RTL, люксембурзька армія намагалася забронювати переліт через Європейське командування повітряного транспорту, але воно не змогло знайти приватний літак для міжнародної події, тому Люксембургу довелося зафрахтувати інший доступний літак.

Після п'ятирічної перерви гурт Depeche Mode зараз перебуває у світовому турне на підтримку свого нового альбому "Memento Mori". У середу вони вилітають на наступний концерт до Рима.

Нагадаємо, що Люксембург входить до коаліції, яка навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

Напередодні саміту у Вільнюсі стало відомо, що НАТО готує виняток для Люксембургу в питанні витрат щонайменш 2% ВВП на оборону через особливості цієї країни.