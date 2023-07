Прем'єр Люксембургу прилетів на саміт НАТО на літаку Depeche Mode

Делегація Люксембургу прилетіла на саміт НАТО до Вільнюса літаком, який нещодавно використовував гурт Depeche Mode під час свого світового турне.

На це звернув увагу журналіст агентства AP Філіп Краутер, пише "Європейська правда".

Краутер помітив, що коли прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, міністр закордонних справ Жан Ассельборн і міністр оборони Франсуа Бауш виходили з літака у Вільнюсі, на борту судна був зображений великий червоний череп з 4 літерами під ним DM – MM, що означають Depeche Mode та Memento Mori, назву нового альбому гурту.

"Виявляється, вони зафрахтували літак, яким також користується гурт Depeche Mode під час туру", – пояснив журналіст.

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.



It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q