Премьер Люксембурга прилетел на саммит НАТО на самолете Depeche Mode

Делегация Люксембурга прилетела на саммит НАТО в Вильнюс на самолете, который недавно использовала группа Depeche Mode во время своего мирового турне.

На это обратил внимание журналист агентства AP Филипп Краутер, пишет "Европейская правда".

Краутер заметил, что когда премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, министр иностранных дел Жан Ассельборн и министр обороны Франсуа Бауш выходили из самолета в Вильнюсе, на борту судна был изображен большой красный череп с 4 буквами под ним DM – MM, означающие Depeche Mode и Memento Mori, название нового альбома группы.

"Оказывается, они зафрахтовали самолет, которым также пользуется группа Depeche Mode во время тура", – пояснил журналист.

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.



It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q — Philip Crowther (@PhilipinDC) July 11, 2023

Как объясняет RTL, люксембургская армия пыталась забронировать перелет через Европейское командование воздушного транспорта, но оно не смогло найти частный самолет для международного события, поэтому Люксембургу пришлось зафрахтовать другой доступный самолет.

После пятилетнего перерыва группа Depeche Mode сейчас находится в мировом турне в поддержку своего нового альбома "Memento Mori". В среду они вылетают на следующий концерт в Рим.

Напомним, что Люксембург входит в коалицию, которая будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне саммита в Вильнюсе стало известно, что НАТО готовит исключение для Люксембурга в вопросе расходов не менее 2% ВВП на оборону из-за особенностей этой страны.