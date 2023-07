Премьер Люксембурга прилетел на саммит НАТО на самолете Depeche Mode

Делегация Люксембурга прилетела на саммит НАТО в Вильнюс на самолете, который недавно использовала группа Depeche Mode во время своего мирового турне.

На это обратил внимание журналист агентства AP Филипп Краутер, пишет "Европейская правда".

Краутер заметил, что когда премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, министр иностранных дел Жан Ассельборн и министр обороны Франсуа Бауш выходили из самолета в Вильнюсе, на борту судна был изображен большой красный череп с 4 буквами под ним DM – MM, означающие Depeche Mode и Memento Mori, название нового альбома группы.

"Оказывается, они зафрахтовали самолет, которым также пользуется группа Depeche Mode во время тура", – пояснил журналист.

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.



It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q