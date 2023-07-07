НАТО готує виняток для Люксембургу в питанні витрат щонайменш 2% ВВП на оборону через особливості цієї країни.

Про це стало відомо журналістам Euractiv, пише "Європейська правда".

Як відомо, на саміті у НАТО союзники готуються посилити зобов’язання щодо витрат на оборону у зв’язку з новими геополітичними реаліями – на рівні щонайменш 2% від ВВП.

Від трьох дипломатів журналісти дізналися, що для Люксембургу готують виняток: щоби країна витрачала не 2% ВВП, а 2% від валового національного доходу країни. У випадку Люксембургу йтиметься про приблизно 1,7% ВВП.

Як зазначив один зі співрозмовників Euractiv, армія Люксембургу дуже маленька (населення Люксембургу – близько 650 тисяч осіб, чисельність армії – близько 900 військовослужбовців), але при цьому країна дуже заможна.

У 2022 році Люксембург мав найнижчі витрати на оборону серед усіх союзників – лише 0,62% ВВП.

Водночас ВВП на душу населення у Люксембурзі найвищий серед країн-членів Альянсу, і насправді країна серед перших у НАТО за сумою оборонних витрат, що припадає на кожного мешканця (поруч із США, Норвегією, Британією, Данією, Нідерландами).

Через цю специфіку Люксембург доводить, що розрахунок його оборонних витрат у відсотках від ВВП не відображає реальну картину.

У рамках цієї потенційної угоди Люксембург збільшить загальний внесок у колекстивний захист НАТО у якийсь інший спосіб. Серед можливих варіантів – внесок у космічній галузі, участь у посиленні східного флангу Альянсу чи фінансові внески до різних фондів НАТО, зокрема для підтримки таких партнерів як Україна і Молдова.

Нагадаємо, вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім. На першому місці за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП опинилася Польща, на другому – США.

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