Країни "Великої сімки" ухвалять спільну декларацію щодо гарантій у сфері безпеки для України після настання миру.

Про це сказав журналістам у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц, його цитує DW, пише "Європейська правда".

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", – сказав він.

За його словами, "держави G7 укладуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено, і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах", – сказав він.

За даними агентства Bloomberg, декларація, яка має на меті надати Україні довгострокові гарантії безпеки, все ще перебуває на стадії обговорення, і до її оголошення зміст і підписанти можуть змінитися.

Обговорювані зобов’язання загалом відображають підтримку, яку зараз отримує Україна, і водночас мають на меті збільшити її та поставити країну на більш стійку основу для стримування майбутніх атак РФ, пише агентство.

Лідери G-7 також пообіцяли негайно проконсультуватися з Україною щодо кроків, яких слід вжити у разі майбутніх атак Росії, зазначило одне із джерел агентства. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Україні фінансову підтримку для задоволення її нагальних потреб і знову зобов’яжуться підтримувати її зусилля з реконструкції та відновлення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину" з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".