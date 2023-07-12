Укр Рус Eng

Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS з двома пусковими установками

Середа, 12 липня 2023, 15:53

Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами. 

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії у середу, пише "Європейська правда".

"Уряд вирішив передати Україні пакет підтримки NASAMS, який включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини", – сказано у повідомленні.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, це забезпечить витривалість та підвищить ефективність вже переданих Україні засобів протиповітряної оборони.

Раніше Норвегія у співпраці зі США вже передала Україні два повністю укомплектовані вогневі взводи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

"Протиповітряна оборона є високопріоритетною потребою для української сторони. Україна потребує захисту від російських повітряних і ракетних атак. Хороші оперативні результати NASAMS означають, що протиповітряна оборона загалом і NASAMS зокрема є дуже бажаними для української сторони", – заявив Грам.

Також у відомстві підкреслили, що компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) нещодавно підписала контракт з Литвою на модернізацію і підготовку двох старих пускових установок NASAMS для передачі Україні.

Про передачу було публічно оголошено в пресрелізі литовської влади від 28 червня 2023 року, в якому також було зазначено, що Норвегія передасть додаткове обладнання для пускових установок.

Також Норвегія передасть Україні ще 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Зброя ЗСУ Війна з РФ