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Норвегия передает Украине пакет поддержки NASAMS с двумя пусковыми установками

Среда, 12 июля 2023, 15:53

Норвегия передает Украине пакет поддержки NASAMS с дополнительными центрами управления огнем, пусковыми установками и запчастями.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в среду, пишет "Европейская правда".

"Правительство решило передать Украине пакет поддержки NASAMS, который включает два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, это обеспечит выносливость и повысит эффективность уже переданных Украине средств противовоздушной обороны.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США уже передала Украине два полностью укомплектованные огневые взводы зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

"Противовоздушная оборона является высокоприоритетной потребностью для украинской стороны. Украина нуждается в защите от российских воздушных и ракетных атак. Хорошие оперативные результаты NASAMS означают, что противовоздушная оборона в целом и NASAMS в частности являются очень желательными для украинской стороны", – заявил Грам.

Также в ведомстве подчеркнули, что компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) недавно подписала контракт с Литвой на модернизацию и подготовку двух старых пусковых установок NASAMS для передачи Украине.

О передаче было публично объявлено в пресс-релизе литовских властей от 28 июня 2023 года, в котором также было указано, что Норвегия передаст дополнительное оборудование для пусковых установок.

Также Норвегия передаст Украине еще 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки, которые уже успешно зарекомендовали себя.

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