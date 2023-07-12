Стефанішина: Умови, які дозволять запросити Україну в НАТО, мають безпековий характер

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на рішення саміту НАТО щодо руху України до Альянсу і розповіла про бачення Києвом умов, які дозволять запросити Україну в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", Стефанішину цитує її офіс.

Стефанішина заявила, що опублікована напередодні підсумкова заява держав-членів НАТО "не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки".

"Довгі непрості дискусії щодо тексту заяви давали надію, що союзники зроблять крок вперед у визначенні більш чіткого шляху України до членства. Однак цього не сталося.

Такий результат компромісу, який Україні, яка живе у стані повномасштабної війни, важко зрозуміти", – зазначила віцепрем’єрка.

Водночас, вона підкреслила низку позитивних моментів з підсумкового комюніке. Зокрема, 31 союзник підтвердив підтримку України, розширення допомоги та майбутнє членство України в НАТО без такого проміжного етапу як ПДЧ.

Крім того, відбулося посилення політичного діалогу між Україною та НАТО через запуск Ради Україна-НАТО, яка має стати ключовим майданчиком для ухвалення фундаментальних рішень щодо євроатлантичної інтеграції України та слугуватиме механізмом кризових консультацій сторін.

Також було відзначено прогрес України у сфері реформ в контексті взаємосумісності і політичної інтеграції з Альянсом і запроваджено Багаторічну програму підтримки України, зокрема з урахуванням і розширення Комплексного пакету допомоги.

"Ми розділяємо питання запрошення і питання членства. Ми виходимо з того, що наразі відсутні причини для відмови у запрошенні, зважаючи на довгий трансформаційний шлях, який пройшла Україна з часу Саміту НАТО у Бухаресті 2008 року. У нашому розумінні умови, які дозволять запросити Україну, мають безпековий характер.

Підсумовуючи, працюємо далі з партнерами для пошуку спільних відповідей на питання, як забезпечити швидкий та зрозумілий рух до членства України в НАТО", – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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