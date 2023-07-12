Стефанишина: Условия, которые позволят пригласить Украину в НАТО, касаются безопасности

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на решение саммита НАТО относительно движения Украины в Альянс и рассказала о видении Киевом условий, которые позволят пригласить Украину в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", Стефанишину цитирует ее офис.

Стефанишина заявила, что опубликованное накануне итоговое заявление государств-членов НАТО "не принесло ясности, такой важной для нашей общей безопасности".

"Долгие непростые дискуссии по тексту заявления давали надежду, что союзники сделают шаг вперед в определении более четкого пути Украины к членству. Однако этого не произошло.

Такой результат компромисса, который Украине, живущей в состоянии полномасштабной войны, трудно понять", – отметила вице-премьер.

В то же время она подчеркнула ряд положительных моментов из итогового коммюнике. В частности, 31 союзник подтвердил поддержку Украины, расширение помощи и будущее членство Украины в НАТО без такого промежуточного этапа как ПДЧ.

Кроме того, произошло усиление политического диалога между Украиной и НАТО через запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать ключевой площадкой для принятия фундаментальных решений по евроатлантической интеграции Украины и служить механизмом кризисных консультаций сторон.

Также был отмечен прогресс Украины в сфере реформ в контексте совместимости и политической интеграции с Альянсом и введена Многолетняя программа поддержки Украины, в частности с учетом и расширения Комплексного пакета помощи.

"Мы разделяем вопрос приглашения и вопрос членства. Мы исходим из того, что сейчас отсутствуют причины для отказа в приглашении, учитывая долгий трансформационный путь, который прошла Украина со времени Саммита НАТО в Бухаресте 2008 года. В нашем понимании условия, которые позволят пригласить Украину, имеют отношение к безопасности.

Подытоживая, работаем дальше с партнерами для поиска совместных ответов на вопрос, как обеспечить быстрое и понятное движение к членству Украины в НАТО", – добавила вице-премьер.

Напомним, президент Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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