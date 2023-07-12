Макрон вважає виправданим розчарування України від саміту НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє розчарування української сторони з приводу рішень, які були ухвалені на саміті у Вільнюсі щодо шляху України в НАТО.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Я думаю, що ці звинувачення виправдані, вони перебувають у стані війни", – зазначив Макрон.

За його словами, обов'язок західних країн – залишатися разом з Україною.

Французький президент назвав саміт у Вільнюсі "доказом єдності і ефективності Альянсу".

"Росія не розділить наших європейських партнерів і союзників", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

Водночас сьогодні на спільній пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом український президент змінив думку і заявив про важливість визнання самітом НАТО відсутності вимоги виконувати План дій щодо членства.

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