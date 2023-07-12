Макрон считает оправданным разочарование Украины от саммита НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает разочарование украинской стороны от решений, которые были приняты на саммите в Вильнюсе относительно пути Украины в НАТО.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что эти обвинения оправданы, они находятся в состоянии войны", – отметил Макрон.

По его словам, обязанность западных стран – оставаться вместе с Украиной.

Французский президент назвал саммит в Вильнюсе "доказательством единства и эффективности Альянса".

"Россия не разделит наших европейских партнеров и союзников", – добавил он.

Напомним, накануне Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

В то же время сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

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