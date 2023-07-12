Макрон считает оправданным разочарование Украины от саммита НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает разочарование украинской стороны от решений, которые были приняты на саммите в Вильнюсе относительно пути Украины в НАТО.
Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
"Я думаю, что эти обвинения оправданы, они находятся в состоянии войны", – отметил Макрон.
По его словам, обязанность западных стран – оставаться вместе с Украиной.
Французский президент назвал саммит в Вильнюсе "доказательством единства и эффективности Альянса".
"Россия не разделит наших европейских партнеров и союзников", – добавил он.
Напомним, накануне Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.
В то же время сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.
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