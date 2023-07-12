Румыния начнет обучение украинских пилотов на F-16 в следующем месяце - СМИ

Румыния начнет подготовку украинских пилотов на боевых самолетах F-16, вероятно, в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с текущими переговорами.

Отмечается, что для тренировок украинцев была выбрана авиабаза в Румынии. Сейчас Румыния имеет 16 истребителей F-16, а еще 32 планирует доставить из Норвегии до конца 2024 года.

Источник сообщил, что подготовка включает запрос Румынии на симулятор полета F-16 от производителя самолета, компании Lockheed Martin.

В Румынии есть около десяти квалифицированных румынских инструкторов, которые налетали более 2 тысяч часов на этом самолете. Три или четыре истребителя F-16 из нынешней румынской эскадрильи могут быть задействованы в учебной миссии в любой момент, добавил источник.

Продолжительность учебной программы еще не определена, но министр обороны Украины Алексей Резников заявил во вторник, что надеется на результаты в течение шести месяцев.

Во вторник на саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.