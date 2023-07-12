Косово погодилось зменшити присутність поліції на півночі, провести нові вибори 

Уряд Косова скоротить на чверть кількість спецполіції, розгорнутої навколо адміністративних будівель на півночі, де більшість становлять етнічні серби, і організує нові вибори мерів у чотирьох північних муніципалітетах, щоб знизити напругу з Сербією.

Про це з посиланням на заяву косовського уряду повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Ці кроки мають бути завершені протягом двох тижнів, йдеться в заяві уряду ввечері 11 липня.

Уряд виступив із заявою після неформальної зустрічі в столиці Словаччини Братиславі між віцепрем’єр-міністром Косова Бесніком Біслімі та спеціальним посланником ЄС з діалогу між Косовом та Сербією Мірославом Лайчаком.

Згідно з повідомленням, присутність поліції в муніципальних будівлях і навколо них на півночі Косова буде негайно скорочено на 25%. Також Косово і ЄС також домовилися про деякі інші кроки.

"Уряд Косова у публічній заяві підтримує проведення дострокових виборів у чотирьох муніципалітетах на півночі країни, після літнього сезону", — сказав уряд, додавши, що інституції в Приштині висловлюють своє зобов’язання забезпечити необхідне правові основи для організації цих виборів.

Поліція Косова разом з Місією ЄС з питань верховенства права EULEX і миротворчою місією НАТО в Косові KFOR за необхідності оцінюватиме ситуацію з безпекою, "зокрема, щоб розглянути можливість подальшого скорочення присутності поліції у муніципальних будівлях та навколо них".

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики таполітики безпеки Жозеп Боррель 22 червня представив вимоги ЄС до Косова та Сербії щодо врегулювання ситуації на косовській півночі.

Від Косова вимагають негайно призупинити поліцейські операції поблизу муніципальних будівель на півночі, а чотирьох муніципальних мерів просять тимчасово виконувати свої обов’язки в альтернативних об’єктах.

Від Сербії вимагають забезпечити відведення протестувальників від муніципальних будівель паралельно з виведенням поліції Косовом.

При цьому Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС