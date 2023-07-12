Косово согласилось уменьшить присутствие полиции на севере, провести новые выборы

Правительство Косово сократит на четверть количество спецполиции, развернутой вокруг административных зданий на севере, где большинство составляют этнические сербы, и организует новые выборы мэров в четырех северных муниципалитетах, чтобы снизить напряжение с Сербией.

Об этом со ссылкой на заявление косовского правительства сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Эти шаги должны быть завершены в течение двух недель, говорится в заявлении правительства вечером 11 июля.

Правительство выступило с заявлением после неформальной встречи в столице Словакии Братиславе между вице-премьер-министром Косово Бесником Бислими и специальным посланником ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Согласно сообщению, присутствие полиции в муниципальных зданиях и вокруг них на севере Косово будет немедленно сокращено на 25%. Также Косово и ЕС также договорились о некоторых других шагах.

"Правительство Косово в публичном заявлении поддерживает проведение досрочных выборов в четырех муниципалитетах на севере страны, после летнего сезона", – сказало правительство, добавив, что институты в Приштине выражают свое обязательство обеспечить необходимое правовые основы для организации этих выборов.

Полиция Косово вместе с Миссией ЕС по вопросам верховенства права EULEX и миротворческой миссией НАТО в Косово KFOR при необходимости будет оценивать ситуацию с безопасностью, "в частности, чтобы рассмотреть возможность дальнейшего сокращения присутствия полиции в муниципальных зданиях и вокруг них".

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 июня представил требования ЕС к Косово и Сербии по урегулированию ситуации на косовском севере.

От Косово требуют немедленно приостановить полицейские операции вблизи муниципальных зданий на севере, а четырех муниципальных мэров просят временно исполнять свои обязанности в альтернативных объектах.

От Сербии требуют обеспечить отвод протестующих от муниципальных зданий параллельно с выводом полиции Косово.

При этом Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косово, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС



