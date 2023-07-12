Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита НАТО о готовности двух стран перезагрузить отношения.

Главу правительства Греции цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

В среду Мицотакис провел часовую встречу с президентом Турции Эрдоганом в Вильнюсе и сообщил журналистам, что они договорились продолжить контакты на высоком уровне.

"Наши проблемы не решились по мановению волшебной палочки. Но сегодняшняя встреча подтвердила мое намерение и намерение президента Эрдогана перезагрузить греческо-турецкие отношения", – сказал Мицотакис.

По словам Мицотакиса, члены правительстве обеих стран должны встретиться по окончании лета в северном греческом городе Салоники.

Переговоры в среду состоялись на следующий день после того, как Турция отказалась от своих возражений против членства Швеции в НАТО и продемонстрировала дальнейшую готовность снизить напряженность в отношениях с западными странами, в том числе с Грецией.

Турция и Греция продолжают спорить о морских границах в восточном Средиземноморье. Этот спор влияет на нелегальную миграцию в Европейский Союз, права на полезные ископаемые и размещение военной силы.

Обе страны-члены НАТО стремятся модернизировать свои Военно-воздушные силы с помощью Соединенных Штатов. Анкара хочет получить новые и модернизированные истребители F-16, в то время как Афины стремятся присоединиться к программе F-35.