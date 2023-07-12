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Байден ще думає, чи давати Україні ATACMS

Середа, 12 липня 2023, 22:47

Президент США Джо Байден підтвердив, що розмірковує над рішенням надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це Байден сказав у коментарі журналістці Bloomberg у середу, вилітаючи з Литви, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи ще обговорюється надання Україні далекобійних ракет, Байден відповів: "Так", але уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS – імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP, а найбільше вони потребують артилерійських снарядів.

"Ми працюємо над цим", – додав він.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше видання New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

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