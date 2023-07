Байден ще думає, чи давати Україні ATACMS

Президент США Джо Байден підтвердив, що розмірковує над рішенням надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це Байден сказав у коментарі журналістці Bloomberg у середу, вилітаючи з Литви, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи ще обговорюється надання Україні далекобійних ракет, Байден відповів: "Так", але уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS – імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP, а найбільше вони потребують артилерійських снарядів.

"Ми працюємо над цим", – додав він.

Asked if he is thinking yet about sending ATACMS to Ukraine, Biden told me: Yes, but they already have the equivalent of atacms and what they need most of all is artillery shells. “We're working on that,” he said on tarmac as we left Vilnius. pic.twitter.com/r9kywIWKrF