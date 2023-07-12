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Байден еще думает, давать ли Украине ATACMS

Среда, 12 июля 2023, 22:47

Президент США Джо Байден подтвердил, что размышляет над решением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом Байден сказал в комментарии журналистке Bloomberg в среду, вылетая из Литвы, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, обсуждается ли еще предоставление Украине дальнобойных ракет, Байден ответил: "Да", но уточнил, что у украинских сил уже есть эквивалент ATACMS – вероятно, он имел в виду ракеты Storm Shadow и SCALP, а больше всего они нуждаются в артиллерийских снарядах.

"Мы работаем над этим", – добавил он.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

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