Байден еще думает, давать ли Украине ATACMS

Президент США Джо Байден подтвердил, что размышляет над решением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом Байден сказал в комментарии журналистке Bloomberg в среду, вылетая из Литвы, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, обсуждается ли еще предоставление Украине дальнобойных ракет, Байден ответил: "Да", но уточнил, что у украинских сил уже есть эквивалент ATACMS – вероятно, он имел в виду ракеты Storm Shadow и SCALP, а больше всего они нуждаются в артиллерийских снарядах.

"Мы работаем над этим", – добавил он.

Asked if he is thinking yet about sending ATACMS to Ukraine, Biden told me: Yes, but they already have the equivalent of atacms and what they need most of all is artillery shells. “We're working on that,” he said on tarmac as we left Vilnius. pic.twitter.com/r9kywIWKrF