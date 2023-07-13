Макрон закликав Ізраїль більше допомагати Україні

Президент Франції Емманюель Макрон хотів би, щоб Ізраїль та деякі інші демократичні країни робили більше для України під час повномасштабної війни, яку проти неї веде РФ.

Про це, як передає "Європейська правда", він заявив, відповідаючи на питання журналістів, чи мав би Ізраїль збільшити допомогу Україні, повідомляє Голос Америки.

"Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України", – зазначив Макрон.

За його словами, є й "інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання".

"Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть змінити ставлення і робитимуть більше", – додав Макрон.

Водночас французький президент висловив переконання, що країни НАТО також мають робити більше для Києва, особливо під час контрнаступу України. Він також запевнив, що продовжить "бути поруч" з Україною, навіть за умови, що це буде "війна на виснаження".

Напередодні Макрон заявив, що розуміє розчарування української сторони з приводу рішень, які були ухвалені на саміті у Вільнюсі щодо шляху України в НАТО.

Раніше президент Франції оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.