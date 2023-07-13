Макрон призвал Израиль больше помогать Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны, которую против нее ведет РФ.

Об этом, как передает "Европейская правда", он заявил, отвечая на вопрос журналистов, должен ли Израиль увеличить помощь Украине, сообщает Голос Америки.

"Да, мы бы надеялись, что Израиль будет принимать больше участия в вопросе Украины", – отметил Макрон.

По его словам, есть и "другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования".

"Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше", – добавил Макрон.

В то же время французский президент выразил убеждение, что страны НАТО также должны делать больше для Киева, особенно во время контрнаступления Украины. Он также заверил, что продолжит "быть рядом" с Украиной, даже при условии, что это будет "война на истощение".

Накануне Макрон заявил, что понимает разочарование украинской стороны по поводу решений, которые были приняты на саммите в Вильнюсе относительно пути Украины в НАТО.

Ранее президент Франции объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.