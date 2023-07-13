Глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО після війни

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що "не має сумнівів" у тому, що після завершення розв’язаної Росією війни Україна стане членом НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми чули, що майже кожна країна в цій кімнаті сказала те ж саме", – зазначив Остін у Вільнюсі після завершення саміту НАТО.

Глава Пентагону додав, що Україні "ще є над чим працювати", щоб відповідати стандартам НАТО.

За його словами, хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний комплекс можливостей".

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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