Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО после войны

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "не сомневается" в том, что после завершения развязанной Россией войны Украина станет членом НАТО.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы слышали, что почти каждая страна в этой комнате сказала то же самое", – отметил Остин в Вильнюсе после завершения саммита НАТО.

Глава Пентагона добавил, что Украине "еще есть над чем работать", чтобы соответствовать стандартам НАТО.

По его словам, хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы они имели полный комплекс возможностей".

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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