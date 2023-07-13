Эрдоган уверен, что российские военные до 2025 года покинут Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что российские "миротворцы" до 2025 года уйдут из Нагорного Карабаха.

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после саммита НАТО в Вильнюсе.

На вопрос журналиста из Азербайджана относительно российских "миротворцев" в Карабахе Эрдоган сказал, что соглашение 2020 года о прекращении огня предусматривает, что российские "миротворцы" будут находиться в определенных местах в Карабахе до 2025 года, а в 2025 году уйдут оттуда.

"Я убежден, что Москва будет придерживаться соглашения. Мой брат Ильхам Алиев (президент Азербайджана. – Ред.) также внимательно следит за ситуацией в регионе", – сказал Эрдоган.

В соглашении о прекращении огня, заключенном в ноябре 2020 года между Баку, Ереваном и Москвой, определено, что "миротворческий контингент" России будет находиться в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением на следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не сообщит за шесть месяцев до завершения срока о намерениях прекратить действие этого положения.

Президент Турции прямо не сказал об этом, но, вероятно, ему стало известно, что одна из сторон не собирается продлевать пребывание российских военных в Карабахе.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

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