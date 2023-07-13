Глава Пентагону про вступ Швеції: Путін наблизив НАТО до свого порогу

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що згода Туреччини розблокувати схвалення заявки Швеції на вступ у НАТО була одним з "багатьох великих досягнень" на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це Остін сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, як президент РФ Владімір Путін відреагує на розширення Альянсу, глава Пентагону зазначив, що своїми діями в Україні глава Кремля "наблизив НАТО до свого порогу".

"Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато користі Альянсу, тому ми раді бачити їх на борту", – зауважив він.

Остін додав, що ці країни "одразу ж принесуть користь Альянсу".

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Водночас турецький президент Реджеп Таїп Ердоган розраховує подати протокол про ратифікацію членства Швеції в НАТО після відкриття парламенту, що станеться не раніше осені.

Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.