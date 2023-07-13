Глава Пентагона о вступлении Швеции: Путин приблизил НАТО к своему порогу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что согласие Турции разблокировать одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО было одним из "многих больших достижений" на саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом Остин сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин отреагирует на расширение Альянса, глава Пентагона отметил, что своими действиями в Украине глава Кремля "приблизил НАТО к своему порогу".

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен. Такие страны, как Финляндия и Швеция, приносят много пользы Альянсу, поэтому мы рады видеть их на борту", – отметил он.

Остин добавил, что эти страны "сразу же принесут пользу Альянсу".

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает подать протокол о ратификации членства Швеции в НАТО после открытия парламента, что произойдет не раньше осени.

Как известно, помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.