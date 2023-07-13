У центрі Афін вибухнула саморобна бомба

У четвер, 13 липня, у центрі грецьких Афін стався вибух саморобного пристрою біля будівлі масонської ложі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

За даними поліції, о 6:30 ранку їм надійшло анонімне повідомлення про те, що поблизу будівлі масонської ложі закладено вибухівку.

Поліцейські прибули на місце події і оточили частину вулиці. Невдовзі після прибуття правоохоронців вибуховий пристрій спрацював.

eKathimerini

Внаслідок вибуху виникла невелика пожежа, постраждалих немає.

Всередині будівлі сапери виявили ще один вибуховий пристрій. Його знешкодили контрольованим вибухом.

Місцеві жителі, які чули вибух, повідомили поліції про відчутну ударну хвилю.

Нагадаємо, 21 червня в п’ятому окрузі Парижа стався вибух. Попередньо повідомили, що причиною вибуху став витік газу.