В центре Афин взорвалась самодельная бомба

В четверг, 13 июля, в центре греческих Афин произошел взрыв самодельного устройства у здания масонской ложи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

По данным полиции, в 6:30 утра им поступило анонимное сообщение о том, что вблизи здания масонской ложи заложена взрывчатка.

Полицейские прибыли на место происшествия и оцепили часть улицы. Вскоре после прибытия правоохранителей взрывное устройство сработало.

eKathimerini

В результате взрыва возник небольшой пожар, пострадавших нет.

Внутри здания саперы обнаружили еще одно взрывное устройство. Его обезвредили контролируемым взрывом.

Местные жители, которые слышали взрыв, сообщили полиции об ощутимой ударной волне.

Напомним, 21 июня в пятом округе Парижа произошел взрыв. Предварительно сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.