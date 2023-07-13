В парламенте Косова произошла драка, премьера облили водой

На заседании Ассамблеи (парламента) Косова в четверг, 13 июля, произошла стычка между представителями правящей партии "Самоопределение" и Демократической партии Косова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovo Online.

Отмечается, что драка произошла во время выступления премьер-министра Альбина Курти после того, как депутат от ДПК Мергим Люштаку подошел к нему и облил водой.

Впоследствии вице-премьер Бесник Бислими бросил в депутата бутылку воды, после чего началась потасовка.

Схватка в сессионном зале парламента продолжалась около десяти минут. Охрана вывела Курти в безопасное место.

Председатель "Альянса за будущее Косова" Бесник Тахири ранее раскритиковал правительство за то, как оно решает ситуации на севере страны.

Он попросил Курти ответить, почему он до сих пор не придерживался советов США.

Накануне правительство Косова решило сократить на четверть количество спецполиции, развернутой вокруг административных зданий на севере, где большинство составляют этнические сербы, и организовать новые выборы мэров в четырех северных муниципалитетах, чтобы снизить напряжение с Сербией.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС