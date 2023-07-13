За рік у Німеччині стало на тисячу COVID-пенсіонерів більше

1 088 людей у Німеччині отримали пенсії через зниження працездатності внаслідок тривалого перебігу COVID-19 у 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Rheinische Post заявив прессекретар пенсійного страхування країни.

За даними держави, роком раніше у ФРН було 89 пенсіонерів зі зниженою працездатністю у зв'язку з коронавірусом, причому 13-м із них призначили пенсії через тривалий перебіг COVID-19.

У середу міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що в майбутньому, ймовірно, знадобиться більше послуг з підтримки людей, які мають довготривалі порушення після інфікування COVID-19.

Він представив довгострокову програму боротьби з коронавірусом, яка передбачає створення інформаційного порталу та фінансування досліджень у розмірі 40 млн євро.

За даними Центрального інституту лікарів обов'язкового медичного страхування Німеччини, наприкінці минулого року майже 335 тисяч людей проходили лікування від постковідного синдрому в лікарнях.

"Тривалий COVID-19" або "постковідний синдром" – це терміни, які описують симптоми, що виникають після інфікування COVID-19. Вони зберігаються протягом тривалого часу або з'являються пізніше і можуть бути важкими.

У червні 2023 року регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що з початку пандемії майже 36 мільйонів людей в Європі, можливо, отримали стійкі порушення здоров'я після зараження коронавірусом.

Днями Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило утилізацію 83 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на загальну суму 1,6 мільярда євро – подібна доля може спіткати ще 120 мільйонів доз, які перебувають на складах.

Раніше цього року про утилізацію мільйон доз вакцин проти COVID оголошували й інші європейські держави, наприклад Болгарія та Швейцарія. При цьому на тлі спаду захворюваності на коронавірус вони переглянули контракти на постачання вакцин.