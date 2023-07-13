Генсек НАТО не стривожений тим, що Туреччина відклала ратифікацію вступу Швеції на осінь

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не стурбований тим, що Туреччина після обіцянки розблокувати вступ Швеції в Альянс відклала ратифікацію на осінь.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю шведським ЗМІ Єнс Столтенберг сказав, що дуже задоволений зрушеннями, яких вдалося досягнути у перемовинах про вступ Швеції, та що це "тиждень радості".

Він не бачить тривожних сигналів у тому, що Анкара вирішила відкласти голосування у парламенті з цього питання на жовтень 2023 року.

"Звісно, має відбутися процедура у парламенті Туреччини, і я не можу спрогнозувати, скільки часу це займе. Але у всіх парламентах – нормально, коли процедури займають якийсь час", – зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Згодом Ердоган сказав, що розраховує подати протокол про ратифікацію членства Швеції після відкриття парламенту, що станеться не раніше осені.

Глава МЗС Швеції вірить, що за наявності політичної волі турецький парламент міг би вирішити питання і раніше.

Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.