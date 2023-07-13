Движение Швеции в НАТО: суд страны отказал в экстрадиции двух граждан Турции

Верховный суд Швеции в четверг вынес решение относительно экстрадиции двух турецких граждан, которое потенциально может осложнить заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Суд постановил, что существуют юридические препятствия для экстрадиции двух граждан Турции, которые, по утверждению Анкары, являются членами террористической группировки.

Турция добивается экстрадиции двух турецких граждан из Швеции по обвинениям в причастности к движению Гюлена, которое она признала террористической организацией.

Турция утверждает, что клирик Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, стоит за попыткой государственного переворота в 2016 году.

Правительство Швеции принимает решения по запросам на экстрадицию и имеет решающее слово, но Верховный суд страны заявил, что существуют юридические препятствия для удовлетворения запроса Турции.

"Преступные действия (этих граждан с точки зрения Турции. – Ред.) заключались в том, что лица присоединились к движению Гюлена путем загрузки и использования мобильного приложения, которым пользуются члены движения", – говорится в заявлении суда.

Эти действия сами по себе не приравниваются к участию в террористической организации по шведскому законодательству, заявил суд. Экстрадиция же должна основываться на действиях, которые являются преступлением как в Швеции, так и в Турции, добавил суд.

Еще одним препятствием является то, что этим двум лицам грозит преследование в Турции, говорится в сообщении суда.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник согласился передать заявку Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента после многомесячных задержек. Анкара обвиняет скандинавскую страну в том, что она делает слишком мало для борьбы с людьми, которых Турция считает террористами, а экстрадиция является ключевой проблемой.

На саммите НАТО на этой неделе Эрдоган заявил, что ожидает от Швеции конкретных шагов в борьбе с терроризмом, и исключил возможность вступления Швеции в НАТО до осени.