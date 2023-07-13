У Румунії політична криза через нелюдські умови в будинках для літніх людей

Міністр праці Румунії Маріус Будей у четвер пішов у відставку після менш як десяти днів роботи нового уряду на тлі скандалу довкола центрів для людей похилого віку та людей з інвалідністю у повіті Ілфов на півдні країни, яких у ЗМІ охрестили "притулками жаху".

Про це йдеться в публікації румунської служби DW, повідомляє "Європейська правда".

Ще на початку року румунські розслідувальні видання, зокрема Centrul de Investigații Media, опублікували матеріали про умови проживання людей у будинках для літніх та людей з інвалідністю.

Журналісти виявили – й це пізніше підтвердили розслідування правоохоронців, – що в цих центрах були відсутні належні умови для догляду за людьми: людям не давали ліків та їжі. Деякі з них передчасно помирали, когось використовували для трудової роботи, мешканці таких центрів часто жебракували під парканами, просячи в перехожих гроші та їжу.

У деяких випадках у жителів будинків конфісковували пенсії та навіть майно. Жителі сусідніх помешкань повідомляли про "неодноразові спроби втечі людей, які ховалися в підвалі будівлі, копаючи тунелі назовні будівлі".

Фото: Centrul de Investigații Media

Міністр праці Румунії очолює кілька установ та інспекційно-контрольних органів, які мають реагувати на скарги громадян та неурядових організацій щодо умов утримання в соціальних будинках, але, як випливає з матеріалів розслідувань, такої реакції тривалий час не було.

Крім того, є підстави вважати, що Будей був зацікавлений у приховуванні ситуації: саме він розпорядився скасувати протокол про позапланові перевірки будинків для літніх людей та людей з інвалідністю нібито під тиском одного з власників цих установ.

У четвер уранці антикорупційна прокуратура Румунії провела обшук у штаб-квартирі Агентства з виплат та соціальної інспекції повіту Ілфов – установи, яка підпорядковується Міністерству праці й відповідає за розподіл коштів на послуги з надання допомоги та контроль за тими, хто їх надає.

За даними джерел, близьких до розслідування, під удар потрапили щонайменше двоє людей – вони нібито допомагали власнику так званих "притулків жаху" приховувати порушення, що підозрюється у зловживанні службовим становищем.

Хоча Маріус Будей з початку роботи в новому румунському уряді Марчела Чолаку не поспішав брати на себе відповідальність за ситуацію, в четвер уранці після розмови з прем’єром він оголосив про рішення піти у відставку.

Увечері в четвер, а також у суботу румунські громадські організації анонсували акції протесту із закликом піти у відставку також міністерці у справах сім’ї Габріели Фіря, чий чоловік є мером міста, де розташовані "притулки жаху" й чия сестра очолює одну з контрольних установ.

Тим часом правоохоронці продовжують розслідування у справі про "притулки жаху" й уже зобов'язали закрити понад сорок із них.

Нагадаємо, 15 червня в Румунії змінився уряд після того, як посаду прем’єра за ротаційним принципом перейняв Марчела Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції.