В Румынии политический кризис из-за нечеловеческих условий в домах престарелых

Министр труда Румынии Мариус Будей в четверг ушел в отставку после менее десяти дней работы нового правительства на фоне скандала вокруг центров для пожилых людей и людей с инвалидностью в уезде Илфов на юге страны, которых в СМИ окрестили "приютами ужаса".

Об этом говорится в публикации румынской службы DW, сообщает "Европейская правда".

Еще в начале года румынские расследовательские издания, в частности Centrul de Investigații Media, опубликовали материалы об условиях проживания людей в домах престарелых и людей с инвалидностью.

Журналисты обнаружили – и это позже подтвердили расследования правоохранителей, – что в этих центрах отсутствовали надлежащие условия для ухода за людьми: людям не давали лекарств и еды. Некоторые из них преждевременно умирали, кого-то использовали для трудовой работы, жители таких центров часто попрошайничали под заборами, прося у прохожих деньги и еду.

В некоторых случаях у жителей домов конфисковывали пенсии и даже имущество. Жители соседних домов сообщали о "неоднократных попытках побега людей, которые прятались в подвале здания, копая туннели наружу здания".

ФОТО: CENTRUL DE INVESTIGAȚII MEDIA

Министр труда Румынии возглавляет несколько учреждений и инспекционно-контрольных органов, которые должны реагировать на жалобы граждан и неправительственных организаций об условиях содержания в социальных домах, но, как следует из материалов расследований, такой реакции долгое время не было.

Кроме того, есть основания полагать, что Будей был заинтересован в сокрытии ситуации: именно он распорядился отменить протокол о внеплановых проверках домов престарелых и людей с инвалидностью якобы под давлением одного из владельцев этих учреждений.

В четверг утром антикоррупционная прокуратура Румынии провела обыск в штаб-квартире Агентства по выплатам и социальной инспекции уезда Илфов – учреждения, которое подчиняется Министерству труда и отвечает за распределение средств на услуги по оказанию помощи и контроль за теми, кто их предоставляет.

По данным источников, близких к расследованию, под удар попали по меньшей мере два человека – они якобы помогали владельцу так называемых "приютов ужаса" скрывать нарушения, который подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Хотя Мариус Будей с начала работы в новом румынском правительстве Марчела Чолаку не спешил брать на себя ответственность за ситуацию, в четверг утром после разговора с премьером он объявил о решении уйти в отставку.

Вечером в четверг, а также в субботу румынские общественные организации анонсировали акции протеста с призывом уйти в отставку также министра по делам семьи Габриэлы Фиря, чей муж является мэром города, где расположены "приюты ужаса" и чья сестра возглавляет одно из контрольных учреждений.

Тем временем правоохранители продолжают расследование по делу о "приютах ужаса" и уже обязали закрыть более сорока из них.

Напомним, 15 июня в Румынии сменилось правительство после того, как должность премьера по ротационному принципу перенял Марчела Чолаку, лидер Социал-демократической партии из правящей коалиции.