Путін, як не дивно, "не бачить нічого хорошого" у вступі України в НАТО

Російський президент Владімір Путін у четвер вирішив прокоментувати рішення саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, вкотре повторивши тези про загрози майбутнього вступу України в НАТО.

Про це, як передає "Європейська правда", Путін сказав у невеликому інтерв’ю, яке транслював телеканал "Россия 24".

Президент Росії нагадав, що про членство в НАТО "ми неодноразово про це казали: це створює загрози для безпеки Росії, очевидно", і саме загроза вступу України в Альянс була однією з причин розв’язаної Путіним війни.

"Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України. Та й у цілому, зробить світ набагато більш вразливим і призведе до додаткової напруженості на міжнародній арені. Тому нічого хорошого я в цьому не бачу, наші позиції добре відомі й давно сформульовані", – додав він.

Окремо російському президенту захотілось висловитись щодо безпекових домовленостей, які Україна уклала з лідерами "Групи семи" на полях Вільнюського саміту. Він визнав, що всі держави мають право забезпечувати безпеку так, як вважають за потрібне.

"Є лише одне обмеження. Воно пов’язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватись загрози для іншої країни", – додав Путін, не уточнивши, як ця теза узгоджується з його рішенням здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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