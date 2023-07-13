Путин, как ни странно, "не видит ничего хорошего" во вступлении Украины в НАТО

Российский президент Владимир Путин в четверг решил прокомментировать решение саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, в очередной раз повторив тезисы об угрозах будущего вступления Украины в НАТО.

Об этом, как передает "Европейская правда", Путин сказал в небольшом интервью, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Президент России сказал относительно членства в НАТО, что "мы неоднократно об этом говорили: это создает угрозы для безопасности России, очевидно". По словам Путина, именно угроза вступления Украины в Альянс была одной из причин развязанной им войны.

"Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом, сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене. Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу, наши позиции хорошо известны и давно сформулированы", – добавил он.

Отдельно российскому президенту захотелось высказаться относительно договоренностей по безопасности, которые Украина заключила с лидерами "Группы семи" на полях Вильнюсского саммита. Он признал, что все государства имеют право обеспечивать безопасность так, как считают нужным.

"Есть лишь одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", – добавил Путин, не уточнив, как этот тезис согласуется с его решением осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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