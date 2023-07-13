Во Франции возмущены назначением американки на ключевую должность Еврокомиссии

В правительстве Франции призвали Европейскую комиссию пересмотреть назначение гражданки Соединенных Штатов на одну из важных должностей, связанную с регулированием деятельности американских технологических гигантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале AFP.

Во вторник Еврокомиссия объявила о назначении американки Фионы Скотт Мортон – профессора экономики Йельского университета – на должности нового главного экономиста антимонопольного подразделения Комиссии с сентября.

Это подразделение отвечает за обеспечение конкурентного характера рынков ЕС – в частности того, чтобы крупные американские технологические компании не злоупотребляли своим доминированием на рынке, за что на них уже накладывали рекордные штрафы.

При этом Скотт Мортон работала в антимонопольном отделе Министерства юстиции США в 2011 и 2012 годах, а позже – консультировала технологические компании вроде Apple и Microsoft, что вызвало критику ее назначения со всего политического спектра Франции.

Среди прочего, министр цифровизации Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что назначение главного экономиста антимонопольного департамента Еврокомиссии "вызывает законное беспокойство", а глава французского МИД Катрин Колонна сказала, что была "поражена" кандидатурой.

Французские политики и чиновники призвали Еврокомиссию пересмотреть назначение, но там, похоже, не намерены этого делать.

В исполнительном органе ЕС объяснили, что тщательно проверили опыт Скотт Мортон на предмет конфликта интересов; кроме того, в течение двух лет она не будет заниматься вопросами, за которые отвечала в течение года, предшествовавшего назначению на должность.

Еврокомиссия добавила, что открыла вакансию для кандидатов из-за очень специфических навыков, которые она требует, и что Скотт Мортон имеет лучшую квалификацию и опыт среди кандидатов.

Напомним, в американском городе Сан-Франциско с сентября прошлого года открылось представительство ЕС, направленное на поддержание контакта с представителями крупных технологических компаний.