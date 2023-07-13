Вісім великих міст Італії через спеку оголосили червоний рівень небезпеки

У восьми великих міст Італії оголосили червоний рівень небезпеки через сильну спеку.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я країни оголосили червоний рівень тривоги у Римі, Флоренції, Болоньї, Фрозіноне, Латині, Перуджі, Рієті та Вітербо.

Очікується, що у четвер кількість італійських міст з червоним рівнем небезпеки зросте до 10, адже до них приєднаються Кампобассо і Пескара.

За прогнозами метеорологів, нинішня спека в Італії триватиме весь тиждень, а температура перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм.

Як уточнює Міністерство охорони здоров'я Італії, якщо в місті оголошено червоний рівень небезпеки, це означає, що спека настільки сильна, що становить загрозу для всього населення, а не лише для таких груп, як люди похилого віку, клінічно вразливі люди та дуже маленькі діти.

Згідно з дослідженням, проведеним Барселонським інститутом глобального здоров'я та опублікованим цього тижня в журналі Nature Medicine, минулого літа через сильну спеку в Італії померли понад 18 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що у європейських країнах на узбережжі Середземного моря починається найсильніша спека за літо 2023 року.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.

Дослідження свідчать, що у процесі зміни клімату Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому інші регіони світу.