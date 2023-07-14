В Хорватии вспыхнул крупный лесной пожар возле популярного курорта

В Хорватии начался первый за это лето крупный лесной пожар в районе возле популярного прибрежного курорта Шибеник.

Об этом сообщает HRT, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло около полудня 13 июля. В условиях сильного южного ветра огонь быстро распространялся, пожарные говорят о "беспрецедентной скорости".

HRT

Несмотря на немедленное привлечение большого количества пожарных и всей доступной техники, сдержать огонь удалось не сразу. Жителей ближайших населенных пунктов пришлось эвакуировать, огонь охватил несколько зданий и фермерских помещений, а также автомобилей.

HRT

Под ночь ситуация существенно улучшилась. Трассу возле района пожара, которую закрывали из-за опасности, снова восстановили для движения, также восстановили электроснабжение.

В районе есть проблемы с мобильной связью и интернетом, потому что пострадало оборудование некоторых операторов.

Пожар совпал по времени с первым масштабным пожаром 2022 года.

Напомним, на днях в страны Европы вокруг Средиземного моря от Испании до Турции пришла аномальная жара, во многих местах прогнозируют более 40°C.

В восьми городах Италии объявили красный уровень опасности.