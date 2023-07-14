Угорщина планує ратифікувати вступ Швеції в НАТО восени

Угорщина дала зрозуміти, що збирається ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени після повідомлень, що це може статися ще цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив InfoRadio голова комітету закордонних справ угорського парламенту Жолт Немет.

"Ми розпочнемо роботу в середині вересня", – зазначив депутат від керівної партії.

За його словами, нема потреби скликати позачергову сесію парламенту для схвалення рішення про членство Швеції в НАТО, оскільки схвалення з боку Туреччини очікується пізніше.

Немет вказав на те, що президент Туреччини, яка також ще не ратифікувала вступ скандинавської країни в Альянс, не скерує протокол про ратифікацію членства Швеції в НАТО до турецького парламенту, поки той не відновить свою роботу восени.

Раніше повідомлялося, що кабінет міністрів Угорщини розгляне заявку Швеції на членство в НАТО вже цього тижня.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що він не стурбований тим, що Туреччина після обіцянки розблокувати вступ Швеції в Альянс відклала ратифікацію на осінь.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції та генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.