Венгрия планирует ратифицировать вступление Швеции в НАТО осенью

Венгрия дала понять, что собирается ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО осенью после сообщений, что это может произойти еще на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил InfoRadio председатель комитета иностранных дел венгерского парламента Жолт Немет.

"Мы начнем работу в середине сентября", – отметил депутат от правящей партии.

По его словам, нет необходимости созывать внеочередную сессию парламента для принятия решения о членстве Швеции в НАТО, поскольку одобрение со стороны Турции ожидается позже.

Немет указал на то, что президент Турции, которая также еще не ратифицировала вступление скандинавской страны в Альянс, не направит протокол о ратификации членства Швеции в НАТО в турецкий парламент, пока тот не возобновит свою работу осенью.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Венгрии рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО уже на этой неделе.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что он не обеспокоен тем, что Турция после обещания разблокировать вступление Швеции в Альянс отложила ратификацию на осень.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.