ЄСПЛ анонсував рішення у справі РФ проти України

Європейський суд з прав людини за кілька днів оголосить рішення у справі "Росія проти України", яку Російська Федерація подала влітку 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з анонсів Суду.

Рішення мають оголосити 18 липня вранці. Йдеться про справу Russia v. Ukraine (no. 36958/21), у якій Росія звинувачує Україну у нібито адміністративних практиках "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у право голосу, обмеженнях на використання російської мови та нападах на російські посольства і консульства", а також перекритті води в Крим.

У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу MH17, тому що Україна не закрила повітряний простір.

"ЄСПЛ увімкнув турборежим по справам, в яких фігурує Росія. Цього разу – по міждержавній справі проти нас, яку росія подала в липні 2021 року (та яка тоді наробила більше інформаційного шуму). Чекаємо публікацію рішення… Буде цікаво", – прокоментувала Маргарита Сокоренко, уповноважена у справах ЄСПЛ Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В українському Мін'юсті тоді назвали російський позов "перемогою над здоровим глуздом".

РФ просила застосувати "39-те правило" щодо подачі води до Криму, зобов’язавши Україну відновити водопостачання.

Проте ЄСПЛ відмовив у тимчасових заходах, про які просила Росія.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.