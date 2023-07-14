ЕСПЧ анонсировал решение по делу РФ против Украины

Европейский суд по правам человека через несколько дней объявит решение по делу "Россия против Украины", которое Российская Федерация подала летом 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из анонсов Суда.

Решение должны объявить 18 июля утром. Речь идет о деле Russia v. Ukraine (no. 36958/21), в котором Россия обвиняет Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в право голоса, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства", а также перекрытии воды в Крым.

В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу MH17, потому что Украина не закрыла воздушное пространство.

"ЕСПЧ включил турборежим по делам, в которых фигурирует Россия. На этот раз – по межгосударственному делу против нас, которое Россия подала в июле 2021 года (и которое тогда наделало информационного шума). Ждем публикацию решения... Будет интересно", – прокомментировала Маргарита Сокоренко, уполномоченная по делам ЕСПЧ Министерства юстиции Украины.

Напомним, летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.

В украинском Минюсте тогда назвали российский иск "победой над здравым смыслом".

РФ просила применить "39-е правило" по подаче воды в Крым, обязав Украину возобновить водоснабжение. Однако ЕСПЧ отказал во временных мерах, о которых просила Россия.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.