Естонія помінялася з Мальтою часом головування в Раді ЄС

Естонія домовилася з Мальтою про зміну часу головування в Раді ЄС, яке заплановане із січня по червень 2031 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила прем'єр-міністр балтійської країни Кая Каллас, повідомляє ERR.

"Така домовленість помінятися досягнута на двосторонній основі з Мальтою", – зазначила глава естонського уряду. Тепер Естонія головуватиме в Раді ЄС з липня по грудень 2030 року.

Як причину вона вказала те, що заплановане головування Таллінна в Раді ЄС у першому півріччі 2031 року збігається з проведенням 2 березня 2031 року виборів до парламенту – Рійгікогу.

"Історія показує, що державі, в якій на час головування в ЄС заплановано вибори, загрожує плутанина, а цілі головування в ЄС не будуть досягнуті", – пояснила Каллас.

Таллінн головував у Раді ЄС у липні-грудні 2017 року. Протягом цього терміну відбулося 223 заходи, з яких 11 – на рівні міністрів.

Нагадаємо, що з 1 липня до 31 грудня у Раді ЄС головує Іспанія. Прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори в країні наприкінці липня не вплинуть на головування Іспанії.

Раніше повідомлялось, що ОБСЄ загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.